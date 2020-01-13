2020-01-13T15:30:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

За 2019 год золотой запас Беларуси вырос на тонну

Теперь в хранилищах более 42 тонн драгметалла
Захар ПЛАТОНОВ
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Золото! Нужно больше золота! Фото: belta.byЗолото! Нужно больше золота! Фото: belta.by
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Золотой запас Беларуси за 2019 год вырос до 42,2 т (золотого эквивалента). Таким образом, на минувший год прирост составил одну тонну, сообщает belta.by со ссылкой на Национальный банк Беларуси. Как отмечают в Нацбанке, наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ранее был зафиксирован исторический рекорд: Беларусь накопила золота и валюты на $9,4 млрд. Получилось, что даже перевыполнили задачу: изначально по планам на конец 2019 года объем золотовалютных запасов должен был составить не менее 7,1 миллиарда долларов. Но, как отмечал ранее замминистра финансов Беларуси Андрей Белковец, в 2020 году Беларусь должна будет выплатить кредиторам 3,5 млрд долларов.

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