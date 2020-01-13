«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым

В общей классификации наш ведущий экипаж сохраняет третью позицию [видео]

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Завершился восьмой этап ралли-рейда «Дакар», который с этого года проводится в Саудовской Аравии. Этап составил 477 километров. Старт и финиш были в Вади эль-Давасир. Гонки прошла по горному ландшафту, где были каньоны и пески.

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал шестым - отставание от Андрея Каргинова из «КАМАЗ-мастер» составило 18 минут. Алексей Вишневский был десятым (+25 м, 36 с), Александр Василевский - четырнадцатым (+39 м, 30 с).

В общем зачете после восьми этапов Сергей Вязович сохраняет третье место.

«Дакар-2020». Грузовики. Положение после этапа 8

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») - 34:31.43

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +27.06

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:05.17.

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +4:15.30.

… 14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +5:15.37.

Всего будет 12 этапов.

Напомним, Сергей Вязович выступает на новом капотном МАЗе, о котором мы писали ранее.

На видео яркие кадры седьмого этапа.

Экипажи МАЗ-СПОРТавто на Дакар-2020 день отдыха и зрелищные кадры 7 этапа ралли-рейда. Источник: mazbelarus

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