2020-01-13T15:47:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым

В общей классификации наш ведущий экипаж сохраняет третью позицию [видео]
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
МАЗ 6440RR на ралли "Дакар-2020". Фото: maz.byМАЗ 6440RR на ралли "Дакар-2020". Фото: maz.by
Изменить размер текста:

Завершился восьмой этап ралли-рейда «Дакар», который с этого года проводится в Саудовской Аравии. Этап составил 477 километров. Старт и финиш были в Вади эль-Давасир. Гонки прошла по горному ландшафту, где были каньоны и пески.

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал шестым - отставание от Андрея Каргинова из «КАМАЗ-мастер» составило 18 минут. Алексей Вишневский был десятым (+25 м, 36 с), Александр Василевский - четырнадцатым (+39 м, 30 с).

В общем зачете после восьми этапов Сергей Вязович сохраняет третье место.

«Дакар-2020». Грузовики. Положение после этапа 8

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») - 34:31.43

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +27.06

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:05.17.

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +4:15.30.

… 14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +5:15.37.

Всего будет 12 этапов.

Напомним, Сергей Вязович выступает на новом капотном МАЗе, о котором мы писали ранее.

На видео яркие кадры седьмого этапа.

Экипажи МАЗ-СПОРТавто на Дакар-2020 день отдыха и зрелищные кадры 7 этапа ралли-рейда. Источник: mazbelarus

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отважные или безумные? На «Дакаре» гонщики ломают кости и режут руки до мяса

На ралли-рейде, которое проходит в Саудовской Аравии, несколько гонщиков получили травмы. Жуткие фото [видео, фото]

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Исследователи выяснили, в каком возрасте белорусы несчастнее всего. Ни за что не догадаетесь!
Сборная Беларуси по гандболу обыграла Черногорию и вышла в следующий раунд
«Не стал снижать скорость»: 72-летний пенсионер в Гродно на «зебре» сбил сразу двух школьников
Белгидромет: С 2010 года в декабре было так тепло только в 2006 году, «жарче» всего было на Могилевщине
Курс валют в Беларуси на 13 января: Российский рубль начал расти в цене
На трассе М1 от столкновения с фурой BMW разорвало на две части, пострадал водитель
«Прошу принести официальное извинение». Правозащитник Олег Волчек пожаловался в Генпрокуратуру на действия прокурора города
Чтобы не платить алименты на старших детей, минчанка с двумя младшими жила в городе в палатке
Видеофакт. В Минске пьяного на микроавтобусе остановили другие водители и держали до приезда ГАИ
Национальный художественный музей приглашает отметить День селфи
«30 часов работы, использовали экскаватор»: в милиции рассказали, как искали расчлененное тело женщины
Еще одно ЧП с елкой в Гомеле: пьяный с топором погасил гирлянды
«Взять под стражу в зале суда». Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взятку
В Пинске с крыши сорвался 54-летний рабочий
«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым
За 2019 год золотой запас Беларуси вырос на тонну
В Кобринском районе ввели карантин из-за бешеных лис
Переговоры Беларуси и России по транзиту нефти: не договорились
Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках