«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым
Завершился восьмой этап ралли-рейда «Дакар», который с этого года проводится в Саудовской Аравии. Этап составил 477 километров. Старт и финиш были в Вади эль-Давасир. Гонки прошла по горному ландшафту, где были каньоны и пески.
Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал шестым - отставание от Андрея Каргинова из «КАМАЗ-мастер» составило 18 минут. Алексей Вишневский был десятым (+25 м, 36 с), Александр Василевский - четырнадцатым (+39 м, 30 с).
В общем зачете после восьми этапов Сергей Вязович сохраняет третье место.
«Дакар-2020». Грузовики. Положение после этапа 8
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») - 34:31.43
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +27.06
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:05.17.
… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +4:15.30.
… 14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +5:15.37.
Всего будет 12 этапов.
Напомним, Сергей Вязович выступает на новом капотном МАЗе, о котором мы писали ранее.
На видео яркие кадры седьмого этапа.
Экипажи МАЗ-СПОРТавто на Дакар-2020 день отдыха и зрелищные кадры 7 этапа ралли-рейда. Источник: mazbelarus
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