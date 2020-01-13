В Пинске с крыши сорвался 54-летний рабочий

В Пинске с крыши упал рабочий. Фото: media-polesye.by

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ЧП произошло в центре города на улице Ленина. Около 9.40 утра с крыши двухэтажного здания сорвался 54-летний плотник.

Он вместе с бригадой рабочих одной из строительных организаций Пинска выполнял кровельные работы на здании Пинского колледжа искусств.

- Прибывшая бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, однако они не дали результата. Мужчина скончался, - комментирует официальный представитель Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Пинского межрайотдела Следственного комитета. На месте работают эксперты.