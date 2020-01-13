2020-01-13T16:03:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Взять под стражу в зале суда». Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взятку

Он взял 7,5 тыс. долларов, чтобы помочь частным предприятиям вернуть долги
Павел МИЦКЕВИЧ
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Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взяткуЭкс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взяткуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле вынесли приговор бывшему гендиректору предприятия «Милкавита» и представителю частных предприятий «Кормживсервис» и «Стандартагро», которые поставляли хозяйствам ветеринарные препараты. От коммерсанта руководитель молочной компании получил взятку в 7,5 тыс. долларов «за содействие в погашении дебиторской задолженности».

Обвиняемые приходили на суд из дома Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обвиняемые приходили на суд из домаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По версии обвинения, за взятку гендиректор «Милкавиты» отдал коммерсанту долги, которые висели на бедных колхозах. Они задолжали «Кормживсервису» и «Стандартагро» и не отдавали деньги. Но поставляли молоко на «Милкавиту», поэтому молзавод мог перечислить сумму за продукцию не хозяйствам, а частным фирмам в счет долга. Экс-директор Сергей Баборико признавал свою вину, раскаивался и сотрудничал со следствием, но все равно получил большой срок лишения свободы: пять лет в колонии усиленного режима.

Прокурор тоже просил наказать экс-директора 5 годами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прокурор тоже просил наказать экс-директора 5 годамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Это пятно на моей биографии, которое я буду смывать всю жизнь, - говорил он в последнем слове и просил не наказывать лишением свободы.

Бывший директор приходил на суд из дома, но во время приговора судья произнес страшную фразу: «Взять под стражу в зале суда». Поэтому на Сергея Баборико сразу надели наручники. Как и на представителя коммерческой структуры Сергея Мельникова - его осудили на три с половиной года колонии усиленного режима.

В суде обвиняемые признавали вину Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В суде обвиняемые признавали винуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Приговор пока не вступил в законную силу, его будут обжаловать.

Обвиняемых приговорили к лишению свободы, но приговор пока не встпуил в силу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обвиняемых приговорили к лишению свободы, но приговор пока не встпуил в силуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обвиняемых взяли под стражу в зале судаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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