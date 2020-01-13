«30 часов работы, использовали экскаватор»: в милиции рассказали, как искали расчлененное тело женщины

Двое мужчин из Лидского района убили женщину во время пьянки. (Иллюстративное фото) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двое мужчин в Лидском районе во время пьянки совершили убийство. Один потом сознался

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Детали этого жуткого дела собирали по крупицам. Все началось 3 января: житель деревни Тарново Лидского района рассказал местному участковому, что несколько недель назад пропала его 41-летняя сожительница.

Капитан милиции Виталий Гаврилкевич оперативно установил, что пропажа женщины имеет криминальный след. 49-летний мужчина, владелец хутора возле деревни Тарново, признался милиционеру, что они вместе с его 37-летним знакомым совершили убийство.

Предположительно, вечером 25 декабря подозреваемые вместе с женщиной распивали спиртное на хуторе. Во время возникшего конфликта женщину задушили. Дальше подозреваемые вынесли тело на улицу и расчленили. Следователи нашли тело на глубине около 1 метра в мерзлой земле в канаве. Работать пришлось более 30 часов, за которые исследовали 9 точек, использовали в том числе экскаватор.

Также привлекали лучших специалистов криминалистического профиля, экспертов-биологов.

По итогу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые задержаны. Дополнительные экспертизы позволят установить все обстоятельства совершения преступления.

В УВД Гродненского облисполкома отметили, что 37-летний подозреваемый ранее становился фигурантом уголовных дел за разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Его 49-летний соучастник судим не был.