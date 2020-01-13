Еще одно ЧП с елкой в Гомеле: пьяный с топором погасил гирлянды

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После того как в Гомеле сгорела городская елка, а до этого возле другой ели от петарды вспыхнул Дед Мороз, казалось, что новогодние приключения в городе уже закончились. Тем более ели уже на днях начнут разбирать. Однако в канун старого Нового года - очередное ЧП: пьяный гомельчанин порубил топором электрический щиток главной новогодней ели Новобелицкого района.

Это произошло в половине одиннадцатого вечера 12 января. Как раз рядом дежурил милиционер, который и стал свидетелем инцидента.

- Около входа в кинотеатр «Мир» правоохранитель услышал стук, после чего на елке потухло освещение. После этого от нее начал уходить мужчина с топором в руках. Сотрудник милиции предпринял меры к его задержанию, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Пьяный топором погасил гирлянды. Фото: УВД

Хулиганом оказался 39-летний гомельчанин - он был пьян. Подойдя к новогодней ели, он несколько раз ударил топором по электрическому щитку, а затем решил убежать. Но не успел.

О мотивах странного поступка мужчины в милиции не рассказали. Мешало мерцание гирлянд? Сейчас Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.