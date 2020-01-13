Национальный художественный музей приглашает отметить День селфи

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Уже шестой год каждую третью среду января любители искусства и активные пользователи социальных сетей поддерживают акцию и делятся автопортретами на фоне музейных экспонатов. 15 января Национальный художественный музей приглашаем сделать селфи на фоне своих экспозиций.

- Подчеркиваем, что фотографировать в музее не только можно, но и нужно: таким образом посещение станет более интересным, запоминающимся, а снимки помогут сохранить живость и теплоту от полученных впечатлений, - сообщает artmuseum.by.

Присоединиться к акции просто: нужно лишь вооружиться смартфоном, прийти в Национальный художественный музей, сделать селфи и опубликовать его с тегами #MuseumSelfieDay2020 и #artmuseumby. Также в музее отметили, что 15 января каждый сможет впервые опробовать авторские Instagram-маски Художественного.

Стоимость билета:

- для взрослых 8 рублей;

- для детей и студентов дневной формы обучения 4 рубля.