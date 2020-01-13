2020-01-13T18:35:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске пьяного на микроавтобусе остановили другие водители и держали до приезда ГАИ

Мужчина едва не совершил ДТП, «виляя» по трем полосам словно на льду
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель ехал по дороге, создавая аварийную ситуацию. Фото: стоп-кадр.Водитель ехал по дороге, создавая аварийную ситуацию. Фото: стоп-кадр.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в белорусской столице в воскресенье, 12 января. Подробности сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram.

Вечером, примерно в 17.00 часов, с второстепенной дороги на Партизанский проспект перед потоком авто внезапно «выскочил» белый микроавтобус. Выскочил, потому что водитель не пропустил авто на главной дороге, ехал, не соблюдая ПДД, а задние дверцы буса и вовсе были открыты нараспашку. Чудом избежав столкновения водители посигналили нарушителю на «Мерседесе», тот стал «уходить»: метался по полосам, налетел на бордюр…

– Фигурант реально создал опасность на дороге. И другие участники движения, водители на «Пежо» и «Форд», заблокировали и таким образом остановили микроавтобус. Водитель с видимыми признаками опьянения попробовал убежать от граждан, но они смогли удержать его до прибытия инспекторов ГАИ, – рассказали в пресс-службе.

Проходить медосвидетельствование 39-летний водитель отказался. Однако очевидцы предоставили милиции записи с видеорегистраторов. Против нарушителя составили несколько протоколов, среди которых и обвинение в создании аварийной обстановки на дороге.

Задержание пьяного водителя в Минске.

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