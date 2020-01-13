Чтобы не платить алименты на старших детей, минчанка с двумя младшими жила в городе в палатке

В обычной туристической палатке мама с малышами ночевала вплоть до середины ноября, пока их не обнаружили. Фото: pixabay.com.

В лесополосе она пряталась от милиции с 1 и 3-летними малышами

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Не все родители, у которых забирают детей, стремятся возвратить их в семью. В то время, когда им дают возможность избавиться от пагубных привычек, они еще сильнее опускаются на самое дно жизни. Подобную историю из практики агентству «Минск-Новости» рассказал Велислав Лауниц, участковый инспектор ИДН в Первомайском районе.

Только в одном этом микрорайоне столицы, Первомайском, 114 граждан являются «обязанными» – должны возмещать госрасходы на содержание своих же детей.

– Не всех из них стремятся вернуть детей. Многим такая ситуация, наоборот, «развязывает руки» – родители, забывая о чадах, пускаются во все тяжкие, – рассказал представитель ИДН.

Как пример, инспектор рассказал об одной нерадивой мамаше. У женщины изъяли из семьи двоих детей-подростков, 12 и 14 летних дочерей. Но платить государству за старших девочек минчанка не собиралась, она взяла младших малышей, 1 и 3 года, и поселилась с ними в палатке на улице Филимонова в Минске.

– В лесополосе в простой туристической палатке женщина прожила с маленькими детьми несколько месяцев. Когда пропавшую маму с малышами наконец-то отыскали, уже был ноябрь. В этот раз у фигурантки отобрали и младших детей, – вспомнил Лауниц.

«Избаившись» от всех детей минчанка бросилась в бега. Обнаружили ее затем в Смоленске, где к тому моменту она родила уже пятого ребенка и подбросила его на крыльцо местного детдома.