«Прошу принести официальное извинение». Правозащитник Олег Волчек пожаловался в Генпрокуратуру на действия прокурора города

В начале января в его квартире прошли обыски, связанные с делом о найденных в Свислочи останках

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Жалобу, адресованную генеральному прокурору, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек передал в ведомство 13 января. В ней он детально обосновывает, почему считает проведенные обыски незаконными.

- То, что произошло 3 января 2020 года, повергло в шок не только меня, моих близких родственников, друзей, знакомых, но и в целом людей, которые знают о моей общественной деятельности по защите прав человека в Беларуси, - отмечает юрист и правозащитник в своей жалобе.

Напомним, на следующий день после того, как в Свислочи нашли сумку с останками женских конечностей, следователи пришли с обысками в квартиру известного юриста и правозащитника Олега Волчека. Первый обыск длился с двух часов ночи до шести утра со 2 на 3 января. Второй начался днем. На тот момент личность женщины, которая стала жертвой преступления, еще не установили. Примерно в это же время пропала женщина, которая несколько раз заходила в квартиру к брата Олега Волчека – правозащитник связывал обыски с этим фактом. Через несколько дней личность убитой женщины была установлена – это не та девушка, о которой упоминал Олег Волчек. А подозреваемого в убийстве задержали в Витебске.

Обыски Олег Волчек связывает со своей правозащитной деятельностью.

- Особенно с событиями последней недели, когда я как представитель семьи Юрия Захаренко комментировал высказывания бывшего сотрудника СОБР Юрия Гаравского, который признался журналистам Deutsche Welle, что он принимал участие в убийстве министра МВД Юрия Захаренко, вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Правозащитник просит в том числе исключить свои персональные данные из материалов уголовного дела, признать незаконным постановление прокурора города Минска Олега Лаврухина о проведении обыска, назначить служебную проверку в отношении прокурора и принести официальное извинение от имени прокуратуры Минска.

- В результате незаконного решения прокурора города Минска мне были причинены физические, моральные и нравственные страдания, которые повлияли на мое самочувствие; были испорчены праздничные дни для всей моей семьи; в результате проведения обысков я был лишен нормального сна в течение нескольких дней; был нарушен порядок в квартире; изъяты личные вещи, что создало мне дополнительные проблемы.