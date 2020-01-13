2020-01-13T19:42:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе М1 от столкновения с фурой BMW разорвало на две части, пострадал водитель

ДТП произошло под Крупками
Надежда БУТОВИЧ
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BMW врезалась в попутный большегруз MAN. Фото: МЧС.BMW врезалась в попутный большегруз MAN. Фото: МЧС.
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Серьезная авария произошла в понедельник, 13 января, в Минской области на международной трассе М1. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

В ДТП на территории Крупского района попали фура и легковой «БМВ-5». Авария случилась утром, около 10.40 часов, недалеко от поселка Бобр. Очевидцы позвонили спасателям, так как после столкновения в легковушке оказался заблокированным водитель.

– Пострадавшего мужчину прибывшие по вызову сотрудники МЧС деблокировали с помощью специнструмента и передали медикам. Водитель сильно пострадал, ему потребовалась госпитализация, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что фура, с которой столкнулся «немец», двигалась по трассе в попутном направлении. Сейчас выясняются причины произошедшего ДТП. Водитель грузовика MAN телесных повреждений не получил, хотя после столкновения фура так же, как и легковушка, оказалась в кювете.

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