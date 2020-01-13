2020-01-13T20:20:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 13 января: Российский рубль начал расти в цене

А вот доллары и евро, наоборот, падают
Надежда БУТОВИЧ
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Российский рубль неожиданно пошел в рост.Российский рубль неожиданно пошел в рост.
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Прошедшие в Беларуси в понедельник, 13 января, валютные торги показали неожиданную картину: европейская и американская валюты стали «легче», а вот рубль РФ прибавил в весе. Актуальную информацию сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Падение доллара и евро оказалось синхронным, правда, для «зеленых» это было гораздо более болезненным явлением. Стоимость одного доллара снизилась сразу на 0,0065 рубля и теперь составляет 2,1128 белрубля.

Держатели евро, думается, тоже напряглись: европейская валюта стала легче на 0,0029 белорусского рубля и теперь ее стоимость – 2,1128 белрубля за один евро.

А вот российский рубль стал «весомее», прибавив сразу 0,0068 белорусского. Теперь за сто рублей РФ придется заплатить не менее 3,4671 белорусского рубля.

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