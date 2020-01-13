2020-01-13T21:05:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Белгидромет: С 2010 года в декабре было так тепло только в 2006 году, «жарче» всего было на Могилевщине

Синоптики подвели итоги первого зимнего месяца и сказали, когда все-таки придет зима?
Надежда БУТОВИЧ
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Такой теплой третьей декады декабря в Беларуси не было последние 40 лет!Такой теплой третьей декады декабря в Беларуси не было последние 40 лет!Фото: Надежда БУТОВИЧ
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За прошедшее годы зима белорусов уже не раз радовала теплой погодой. Причем аномальная «теплынь» участилась именно в последнем десятилетии: в период с 2010 – 2019 зафиксированы сразу пять слишком теплых декабрей. Кстати, в 2006 году в декабре было даже теплее, чем в прошедшем 2019. О наблюдениях синоптиков рассказали в пресс-службе Белгидромета.

Средняя температура минувшего декабря превысила климатическую норму более чем на 5 градусов и составила +1,9 выше ноля. Аномально теплой погода была по всей стране, но теплее всего было на Могилевщине: средний показатель - +5,6 градуса. А вот на Брестчине было холоднее, чем в остальных регионах: в среднем 4,5 тепла.

Самый жаркий день в прошедшем месяце был зафиксирован в Дрогичине, где 18 декабря термометры показали +12,8 градуса. А вот самый большой минус зарегистрировали в Горках 2, где ночью ударил мороз аж -8,6 градуса. В среднем же весь месяц в Беларуси по ночам было около -7 - +3, а иногда и 4 - 8 с плюсом.

Конец декабря был и вовсе самым теплым за последние сорок лет. Почему, утверждают синоптики, до сих пор и не наступила климатическая погода или, иначе говоря, не осуществился устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону понижения

Первая декада января также была слишком теплой, но морозов ждать, увы, так и не приходится. В долгосрочном прогнозе ресурса gistmeteo.by устойчивый минус -7 - -14 днем, и 13 – 18 мороза ночью. возможно, белорусы почувствуют только в середине февраля, примерно 11 – 12 числа.

А пока на вторник, 13 января, в Беларуси все еще не будет холодно. В среднем +2 - +4 тепла днем. Но небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках – гололед, небольшой туман. Ветер – южного направления около 4 – 9 метров в секунду.

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