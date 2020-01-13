«Не стал снижать скорость»: 72-летний пенсионер в Гродно на «зебре» сбил сразу двух школьников

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Наезд сразу на двух пешеходов произошел в областном центре в понедельник, 13 января. Об этом пресс-служба ГАИ Гродно проинформировала в официальном аккаунте во «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня на улице Курчатова. В Госавтоинспекцию звонок от очевидцев происшествия поступил около 13.35 часов, сообщалось, что легковушка на пешеходном переходе сбила сразу двух подростков.

– Виновником ДТП оказался пожилой водитель 1948 года рождения. Мужчина, подъезжая к «зебре», должен был видеть, что в соседней полосе останавливаются машины, однако он не стал снижать скорость, чтобы пропустить пешеходов. В итоге пенсионер на «Рено» сбил двух 14-летних школьников. Подростков после наезда увезли на карете скорой помощи в больницу. Они травмированы, но как сказали медики, их жизням и здоровью ничего не угрожает, – пояснили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.