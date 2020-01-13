Исследователи выяснили, в каком возрасте белорусы несчастнее всего. Ни за что не догадаетесь!

Люди чувствуют себя более несчастными в возрасте до 50 лет, а не после. Фото: pixabay.com.

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На днях Национальное бюро экономического развития (США) опубликовало данные исследователя из Дартмутского колледжа, который «вычислил»… несчастливый возраст. Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

Работа профессор Дэвида Бланчфлауэра позволила определить соотношение между благополучием (экономическим, политическим, социальным) и возрастом.

– Всего было проанализировано 132 государства (Прим.: 37 развитых и 95 развивающих). Во время анализа соотношения благополучия к возрасту исследователи вывели так называемую «кривую счастья» – U-образную линию, отображающую периоды, которые человек проходит в течение жизни, – сообщил профессор.

Низшей точки, то есть самый несчастливый период жизни, жители развитых стран достигают в 47,2 года. Именно в этом возрасте чувствуют себя максимально несчастными люди в США, Канаде, Англии, Германии, Японии и других «богатых» странах. В развивающихся государствах люди достигают это точки позже на год – в возрасте более 48 лет. Здесь исследователи в качестве примера называют такие страны как Беларусь, Россия, Украина, Польша, Турция и другие.

– Траекторий является верной и зависит от того высока ли в данной стране средняя зарплата или нет, а также от высокого уровня продолжительности жизни, – пояснил Бланчфлауэр.

В Нацбюро экономического развития обратили внимание на большую ценность данного исследования, так как в обществе все актуальнее становятся темы охраны психического здоровья и благополучия граждан. На эти показания влияют финансовые кризисы, растущая глобализация.