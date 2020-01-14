Молодая бухгалтер украла 140 тысяч долларов у работодателя и уехала в Майами к маме

До этого она спешно продала дом, ничего не сказав сожителю

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Белоруска открыла ИП и оказывала бухгалтерские услуги. Среди постоянных клиентов был знакомый ее отца, владеющий тремя фирмами. Бизнесмен взял ее на работу сразу в три свои фирмы в 2015 году, т. к. отец поручился за дочь, назвав ее отличным специалистом. О происшествии рассказали агентству Минск-Новости в прокуратуре Октябрьского района

Работу минчанки никто не проверял, потому что в офисе никто не разбирался в этой сфере. Заподозрили неладное менеджеры - перед поставщиками оказалось много задолженностей. Бухгалтер ответила, что причина - в убыточности этого бизнеса.

- Ранее обвиняемая проблем с законом не имела, - объясняет зампрокурора Октябрьского района Евгений Матюшенко. - Следствием установлено, что в период с ноября 2015 года по июль 2017-го путем злоупотребления служебными полномочиями, а также воспользовавшись доверительными отношениями, отсутствием контроля и невнимательностью руководителей, бухгалтер похитила деньги в особо крупном размере. Будучи должностным лицом, она вносила заведомо ложные сведения и записи в официальные документы, подделывала акты об оказанных компаниями услугах. Похищенные суммы переводила на свой счет и, чтобы этого никто не заметил, удаляла выписки о движении средств из общего доступа.

Специалист по внешнеэкономической деятельности вместе с директором открыли ее компьютер после работы и поняли, что та перечислила себе на счет более 140 тысяч долларов, принадлежавших компаниям. Это подтвердила аудиторская проверка.

Когда ничего не подозревающая бухгалтер пришла на работу, ей пригрозили милицией и потребовали вернуть деньги. Та сказала, что уже успела их потратить. Но и тут наниматель оказался лояльным - взял с бухгалтера расписку, что в течение 10 дней она вернет деньги и переоформит на руководителя свой дом в Ждановичах.

Работодатель позвонил ее отцу, тот был в шоке и обещал продать принадлежащие ему складские помещения для погашения части долга дочери. Последняя резко исчезла и перестала отвечать на звонки.

Позже выяснилось, что злоумышленница, спешно продав свой коттедж, вместе с детьми улетела в Майами к маме. В Минске остался ее ничего не подозревающий молодой человек. Когда узнал, он оказался в больнице с нервным срывом.

Мошенницу объявили в международный розыск и в ноябре 2019-го депортировали из США. Свою вину в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями она не признает. Сейчас ей грозит тюрьма на срок от 5 до 12 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности.