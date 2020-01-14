На улице Плеханова водитель врезался в столб

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Сегодня утром в районе Серебрянка, на улице Плеханова, 45, случилось серьезное ДТП. Легковушка врезалась в столб, водитель в больнице, сообщили в пресс-службе ГАИ.

По предварительной информации, водитель 1987 года рождения на «Ауди» двигался по улице Плеханова со стороны улицы Горовца в направлении улицы Тухачевского. По неизвестным пока причинам он не справился с управлением и въехал в столб. Водитель получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу. А вот его автомобилю досталось по полной.

- С ухудшением погодных условий при управлении транспортным средством водитель должен быть предельно внимательным и осторожным, особенно в утренние и вечерние часы. Выбирайте безопасную скорость движения с заметно увеличенной дистанцией безопасности до впереди двигавшегося транспортного средства, исключите резкие маневры и торможения, - напоминают в ГАИ