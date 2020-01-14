Минчанин в одиночку пошел покорять Эльбрус, но сорвался на высоте почти 5 километров

Он получил травму грудной клетки и находится в больнице Кабардино-Балкарской Республики

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14 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о начале поисково-спасательных работ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по КБР.

На высоте 4800 метров в скалах Пастухова альпинист-одиночка из Минска упал и получил травму грудной клетки. После этого 36-летний мужчина попросил помощи спасателей.

Альпинист зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском ВПСО МЧС России.

К 7 часам утра поисково-спасательные работы были завершены, пострадавшего туриста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи.

В поисках принимали участие шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета.