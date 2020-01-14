Страшная авария в Татарстане: Фура из Беларуси раздавила легковушку

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Жертвами аварии с фурой из Беларуси и легковушкой с удмуртскими номерами в Татарстане стали два человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

Со слов свидетелей ДТП, 14 января на трассе Елабуга - Ижевск недалеко от населенного пункта Тойма столкнулись фура «Скания» из Беларуси и легковушка «Пежо» из Удмуртии. Фура снесла иномарку с дороги в кювет и буквально раздавила ее.

- На месте погибли два человека. Еще двоих пострадавших с различными травмами на каретах скорой помощи доставили в больницы, - уточнили источнику свидетели трагедии.

Причины происшествия устанавливаются.