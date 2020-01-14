2020-01-14T17:04:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

Соболенко без Турсунова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла Су-Вэй Се

Похоже, белоруска все еще в поиске тренера
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко в поиске себя и тренера. Фото: соцсетиАрина Соболенко в поиске себя и тренера. Фото: соцсети
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В первом круге турнира в Аделаиде белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-я в рейтинге WTA) победила Су-Вэй Се из Китайского Тайбэя (36 WTA). Причем первый сет остался за соперницей, но дальше Соболенко взяла ситуацию под контроль - 5:7, 6:1, 7:5.

Следующая соперница белоруски - американка хорватского происхождения Бернарда Пера (70 WTA).

Отметим, что это второй турнир для Соболенко в 2020 году. Ранее она дошла до второго круга в Шэньчжэне. И везде коучинг во время пауз проводил Антон Дубров, ее спарринг-партнер. Очевидно, что теннисистка прекратила сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.

Ранее они уже расставались в сентябре 2019-го. Тогда Соболенко несколько раз выступила с эмоциональными заявлениями. Например, говорила, что «… он [Турсунов] мой близкий друг, так что было трудно принимать такое решение… но иногда даже парам нужен перерыв, чтобы понять, насколько они нужны друг другу».

А потом и вовсе сказала так: «Мы как будто пара и вместе 30 лет»

В итоге концовку сезона осенью она провела в тандеме с Турсуновым. Зимой они вместе готовились к 2020 году. Но что-то пошло не так…

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