Брестчанин обгорел, пока жарил барбекю на даче

Изменить размер текста: A A

13 января в 9.40 в дежурная медсестра брестской больницы сообщила в милицию о госпитализации с ожогами жителя Брестского района. Об этом сообщили в Брестском отделении МЧС.

По предварительной информации, мужчина под старый Новый год решил пожарить барбекю на даче. Для того чтобы ускорить процесс, он воспользовался горючим. В результате на нем сгорела одежда, но имущество и строения не повреждены. Родственники вызвали "скорую", мужчину увезли с ожогами в больницу.