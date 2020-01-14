Кто сегодня выиграет 50 тысяч рублей и путевки на двоих в солнечный Египет?

Определятся также обладатели крупных сумм - 20 000, 30 000, 40 000 рублей и более 10 000 других призов!

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Время, когда особенно хочется верить в чудесаЮ продолжается - у нас снова праздник, старый Новый год, скоро Крещение. И сегодня кого-то действительно ждет сюрприз сродни чуду. В этот вторник, 14 января, будут разыграны призы 137-го тура игры «Удача в придачу!».

Победителей ждут более 10 000 призов, среди которых крупные денежные суммы в 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей, а также 20 туров на двоих в египетский пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5* по системе «все включено».

Символично, что перед Крещением главный приз поможет разыграть председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган.

Главный приз поможет разыграть председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган

Розыгрыш состоится сегодня в столичном гипермаркете «Евроопт» на ул. Казимировской, 6 в 18.20. Увидеть его можно в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях.

Удачи всем, кто в игре!