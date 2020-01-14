Стало известно, кто выиграл большие деньги и отдых в солнечном Египте!

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Более 10 000 призов были разыграны сегодня в 137-м туре игры «Удача в придачу!». Кому достались самые крупные призы?

Обладателем суммы 50 000 рублей стала Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка, что в Дзержинском районе Минской области. Символично, что перед Крещением главный приз помог разыграть председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган.

Другие внушительные суммы также нашли своих счастливчиков! Так, 40 000 рублей выиграла Анна Таболина из Минска, а 30 000 белорусских рублей достались еще одной минчанке Нонне Тропиной. На 20 000 рублей пополнила свой бюджет Елена Зиновьева из города Осиповичи в Могилевской области.

Также другие 20 участников игры выиграли путевки на двоих в египетский пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5* по системе «все включено».

Поздравляем победителей!