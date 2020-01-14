«Простите, пошел не по той дороге»: 11 лет получил парень, который затолкал в багажник, похитил и избил битой бывшую девушку

Также суд назначил штраф - 4050 рублей и постановил конфисковать автомобиль, в багажник которого парень затолкал девушку

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Это громкое дело с похищением девушки наделало шума: посреди бела дня в Бресте парень затолкал 21-летнюю Елизавету в багажник и вывез за город (подробнее читайте тут).

29-летнего Евгения, уроженца Кобринского района, судили по нескольким статьям. За похищение с применением насилия (п. 7 ч. 2 ст. 182 УК РБ), умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (п. 2 ч. 2 ст. 147), а также насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг (ч. 1 ст. 366) - предотвращение преступления.

По всем статьям суд Московского района Бреста признал его виновным и 14 января приговорил к 11 годам колонии усиленного режима со штрафом в 4050 рублей и специальной конфискацией автомобиля "Фольксваген Джета".

- Можно слово? Простите меня все, что пошел не по той дороге. Бабуля, ты все делала правильно, - обвиняемый адресовал родственникам и друзьям короткую речь после оглашения приговора.

Потерпевшими в этом деле признали двоих человек - собственно, девушку, ставшую жертвой похищения, и очевидца преступления - дворника, который пытался стать на пути автомобиля, на котором ее увозили. Требования о компенсации морального ущерба никто из них не заявлял.

Согласно материалам дела, обвиняемый подкараулил девушку возле дома в Бресте, уложил ее в багажник и вывез за город. Похищенная смогла из машины позвонить родным и в милицию, а потом предприняла несколько попыток сбежать. При этом он был трезвым.

- Я кричала: «Пожалуйста, отпусти, пожалуйста». Много раз это повторяла, - рассказывала в суде потерпевшая.

Выбраться удалось в деревне в Жабинковском районе. Там парень решил погасить сопротивление - несколько раз ударил девушку по голове битой. Она смогла встать и забраться в кабину к трактористу - тот вызвал милицию, и агрессора задержали.

В суде девушка предположила, что на такой дерзкий поступок он решился в попытке ее вернуть после того, как девушка приняла решение не продолжать общение.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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