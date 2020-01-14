2020-01-14T12:36:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь принимает в страну все меньше беженцев

В 2020 году статус беженца в Беларуси могут получить на 200 человек меньше, чем в прошлом году
Алла БЕЛУГА
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Иллюстрация: pixabay.com.Иллюстрация: pixabay.com.
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Беларусь ежегодно устанавливает максимальное количество человек, которым может предоставить статус беженца в своей стране. В 2019 году статус беженца могли получить 900 человек, в 2018-м - 800 человек, в 2016 и 2015-м - по 1200 человек.

Сейчас квоту сильно урезали: в 2020 году статус беженца в Беларуси могут получить 700 человек. Это на 200 меньше, чем в прошлом году. Такое количество указано в постановлении МВД о распределительных квотах на Национальном правовом интернет-портале.

На 2020 год МВД устанавливает следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:

Брестская область - 120 человек;

Витебская область - 150 человек;

Гомельская область - 150 человек;

Гродненская область - 90 человек;

Минская область - 110 человек;

Могилевская область - 80 человек.

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