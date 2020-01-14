Беларусь принимает в страну все меньше беженцев
Беларусь ежегодно устанавливает максимальное количество человек, которым может предоставить статус беженца в своей стране. В 2019 году статус беженца могли получить 900 человек, в 2018-м - 800 человек, в 2016 и 2015-м - по 1200 человек.
Сейчас квоту сильно урезали: в 2020 году статус беженца в Беларуси могут получить 700 человек. Это на 200 меньше, чем в прошлом году. Такое количество указано в постановлении МВД о распределительных квотах на Национальном правовом интернет-портале.
На 2020 год МВД устанавливает следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища:
Брестская область - 120 человек;
Витебская область - 150 человек;
Гомельская область - 150 человек;
Гродненская область - 90 человек;
Минская область - 110 человек;
Могилевская область - 80 человек.