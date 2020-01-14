В Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты

Девушка родилась в деревне и встречалась с сельчанином, а потом переехала в столицу и там нашла нового кавалера

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На днях житель белорусской столицы отправился в райцентр Брагин - прямо как в известной песне. Минчанин хотел познакомиться с родителями своей невесты, которая родом отсюда. Девушка переехала жить в Минск, а раньше жила в деревне и встречалась с местным кавалером.

И вот, сделав свои дела, столичный гость отправился в центр городского поселка, где было припарковано его БМВ. Однако парень был шокирован: легковушка стояла почти полностью сгоревшей! Придя в себя, он позвонил в милицию. Оказалось, что в машине еще и проколоты все четыре колеса.

Житель Брагина из ревности сжег авто минчанина. Фото: УВД

- Сотрудники райотдела милиции нашли мужчину, который может быть причастен к поджогу. Это 36-летний местный житель, не судимый, который раньше встречался с девушкой минчанина. Узнав, что бывшая возлюбленная приехала на свою малую родину вместе с новым молодым человеком, парень не смог совладать с эмоциями, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Сейчас, кроме разбитого сердца, брошенный мужчина получил из-за ревности еще и судимость в свою биографию. Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет проводит расследование.