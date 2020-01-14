22-летний водитель сбил пешехода и скрылся в агрогородке Ольшаны

Пешеход шел по обочине без фликера

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В Столинском районе молодой водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавшего госпитализировали, сообщает управление Брестского ГАИ.

ДТП произошло 13 января около 22 часов. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген Каравелла" управлял 22-летний житель агрогородка Большое Малешево.

Проезжая по Давид-Городку, напротив одного из домов он сбил 20-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части, хотя рядом был тротуар. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Водитель с места ДТП скрылся. Разыскиваемый автомобиль сотрудники ГАИ обнаружили в агрогородке Ольшаны.

Проводится проверка. Помимо прочего, установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.