Могилевчанин в квартире хранил травку в трехлитровой банке

Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

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Информацию о возможной причастности 26-летнего могилевчанина к сбыту марихуаны могилевские оперативники получили месяц назад. Версия о том, что траву он выращивает у себя в квартире, подтвердилась. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

11 января при осмотре его квартиры сотрудники наркоконтроля обнаружили специально оборудованное помещение для выращивания и культивирования конопли. Там же нашли и трехлитровую банку с высушенной марихуаной, в которой было более 116 граммов наркотика. В квартире также нашли семена конопли, осветительные приборы, грунт, горшки, удобрения и фольгу.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры и данные судебной статистики, что количество осужденных по части 1 статьи 328 УК (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков) снижается с 2015 года. В 2015 осуждены 3 тыс. человек, в 2016 - 2441, 2017 - 1 910, 2018 - 1650.

Что касается незаконного оборота наркотиков с целью сбыта, по части 2 статьи 328 УК всего в 2015 году осуждены 109 человек, в 2016-м - 109, в 2017-м - 150, 2018-м - 139.

По части 3 статьи 328 УК в 2015 наказание назначено 765 обвиняемым, в 2016-м - 874, 2017-м - 665, 2018-м - 487.