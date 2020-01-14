Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»

Президент считает, что жилье должны строить компании, у которых есть на это ресурсы, а не только «стол и табуретка»

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Во время совещания с руководством правительства 14 января Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в Беларуси выросли целые кварталы, новые дома строятся и на селе. Однако при этом до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья, сообщает пресс-служба президента.

Вспомнил он и об опыте Завода эффективных промышленных конструкций, который показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%. Почему тогда другие не могут сделать это?

- Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется - отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будет отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы, - ответил он на свой же вопрос.

Главный вопрос был таким: откуда такая прыть и деньги у наших застройщиков?

- У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально, - считает президент.

Глава государства обратил внимание, что жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

- Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу - строительным организациям, - подчеркнул Александр Лукашенко.