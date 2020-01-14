2020-01-14T15:51:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»

Президент считает, что жилье должны строить компании, у которых есть на это ресурсы, а не только «стол и табуретка»
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба президента.Фото: пресс-служба президента.
Изменить размер текста:

Во время совещания с руководством правительства 14 января Александр Лукашенко отметил, что за последние годы в Беларуси выросли целые кварталы, новые дома строятся и на селе. Однако при этом до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья, сообщает пресс-служба президента.

Вспомнил он и об опыте Завода эффективных промышленных конструкций, который показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%. Почему тогда другие не могут сделать это?

- Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется - отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будет отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы, - ответил он на свой же вопрос.

Главный вопрос был таким: откуда такая прыть и деньги у наших застройщиков?

- У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально, - считает президент.

Глава государства обратил внимание, что жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

- Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу - строительным организациям, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще больше материалов по теме: «Доступное жилье: Экспертное мнение»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Плюс 5% к тарифам»: Белтелеком поднимает цены на услуги
МАЗ Сергея Вязовича на 9-м этапе «Дакара» финишировал вторым: «Сломали две рессоры, но, слава богу, не перевернулись через «морду»
В МЧС опубликовали видео с ДТП в Могилеве, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы
«Подснежники уже не зацветут»: Белорусы начали сажать морковь в грунт и собирают в лесу январские лисички
Стало известно, кто выиграл большие деньги и отдых в солнечном Египте!
«Деньги изымут»: минчанке из США прислали в посылке с одеждой и продуктами $1200
В Гомеле мужчина «заминировал» больницу скорой помощи, в которой сам лежал
Мининформ пустил в «сетку» телевещания в Беларуси еще два заграничных канала
Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года
В Витебске из окна общежития выпал и погиб студент
Беларусь разослала коммерческие предложения по нефти "во все возможные страны"
В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома
У железной дороги под Пинском нашли более 200 боеприпасов. И это еще не все
Январь удивляет погодой: скоро Крещение, а морозов все нет!
«Простите, пошел не по той дороге»: 11 лет получил парень, который затолкал в багажник, похитил и избил битой бывшую девушку
Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»
Могилевчанин в квартире хранил травку в трехлитровой банке
22-летний водитель сбил пешехода и скрылся в агрогородке Ольшаны
В Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты
Беларусь принимает в страну все меньше беженцев
Кто сегодня выиграет 50 тысяч рублей и путевки на двоих в солнечный Египет?
Соболенко без Турсунова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла Су-Вэй Се
Брестчанин обгорел, пока жарил барбекю на даче
Страшная авария в Татарстане: Фура из Беларуси раздавила легковушку
Минчанин в одиночку пошел покорять Эльбрус, но сорвался на высоте почти 5 километров
Теперь продукты с Комаровки можно заказать на дом
На улице Плеханова водитель врезался в столб