Январь удивляет погодой: скоро Крещение, а морозов все нет!

Похоже, с такой зимой крещенских купаний не будет. Фото: pixabay.com.

Во всех областных центрах 15 января будет тепло и сухо

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Небесная канцелярия продолжает бить рекорды и в этом году. Температура сейчас выше нормы на 3 - 6 С. И дальше обещают плюсовую температуру, сообщают синоптики. Осенью и зимой белорусы удивляются неожиданно теплой погоде.

Например, прошедшая осень в Беларуси была настолько теплой, что синоптики отдали ей второе место за всю историю метеонаблюдений (с 1945 года).

Год завершился теплым декабрем: +1,9 градуса, что выше нормы на 5,2 градуса. Второе место за всю историю. А самым теплым был декабрь 2006 года. Синоптики также сообщили, что за 2019 год осадков было меньше обычного - 89% от нормы.

Похоже, январь не отстает. В Минске 15 января ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, сообщили в Белгидромете. Днем будет дуть порывистый ветер юго-западного направления до 14 м/с, столбик термометра покажет +3…+4 °C, местами по республике - до +7°C.

Похожая на минскую погода будет в Гродно Бресте, но немного теплей - от +3 до +5 градусов.

Столбики термометров в Витебске покажут до 2 - 4 градусов со знаком плюс. Облачно и сухо будет в Гомеле: от +2 до +4 градусов тепла. А вот жителей Могилева в среду ожидает сплошная облачность и от +2 до +4 градусов. Но без осадков.