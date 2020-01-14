У железной дороги под Пинском нашли более 200 боеприпасов. И это еще не все

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У агрогородка Парохонск Пинского района при расчистке зарослей у железной дороги рабочий заметил в земле предмет, похожий на снаряд, сообщает МВД Беларуси.

Прибывшие саперы извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Предположив, что рядом могут быть и другие боеприпасы, взрывотехники с помощью металлоискателей обследовали дорогу по обе стороны железнодорожного полотна. Там нашлось еще 49 артиллерийских снарядов, 35 минометных мин, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Весь арсенал уничтожили на подрывной площадке.

Поиски продолжились и на следующий день. За вторые сутки нашли еще более 165 различных боеприпасов. Но это еще не все: поисковые работы вдоль железной дороги продолжаются.