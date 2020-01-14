КП Беларусь
В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома
Теперь 24-летняя мать и ее 25-летний сожитель будут отвечать в суде
Картинка носит характер иллюстрации. Источник: pixabay.com.
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В Витебском районе возбудили уголовные дела за истязание маленьких детей их матерью и ее сожителем, сообщает Следственный комитет Беларуси.
По предварительным данным, 24-летняя женщина и ее 25-летний сожитель с 1 июня по 29 ноября 2019 года систематически били двух сыновей женщины. Малышам 3 и 5 лет.
Об этом заподозрили воспитательницы, когда дети пришли в детский сад с синяками. Малыши рассказали, что между собой не дрались, их бьют мать и ее сожитель.
Следователями Витебского РОСК принято к производству четыре уголовных дела, возбужденные прокуратурой Витебского района по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса (истязание).
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