В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома

Теперь 24-летняя мать и ее 25-летний сожитель будут отвечать в суде

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В Витебском районе возбудили уголовные дела за истязание маленьких детей их матерью и ее сожителем, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По предварительным данным, 24-летняя женщина и ее 25-летний сожитель с 1 июня по 29 ноября 2019 года систематически били двух сыновей женщины. Малышам 3 и 5 лет.

Об этом заподозрили воспитательницы, когда дети пришли в детский сад с синяками. Малыши рассказали, что между собой не дрались, их бьют мать и ее сожитель.

Следователями Витебского РОСК принято к производству четыре уголовных дела, возбужденные прокуратурой Витебского района по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса (истязание).