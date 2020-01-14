Беларусь разослала коммерческие предложения по нефти "во все возможные страны"

Беларусь уже не раз искала альтернативную российской нефть, но это выходило дороже. Фото: pixabay.com.

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Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой, передает belta.by.

- Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно, - считает Дмитрий Крутой.

По его словам, российские партнеры "пока не хотят двигаться по размеру этой премии". Навстречу здесь пошла только компания Михаила Гуцериева "Славнефть".

- Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта), - говорит первый вице-премьер. - Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено.

Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Беларусь уже не раз искала альтернативную российской нефть, но это выходило значительно дороже.

- Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом, - добавил Дмитрий Крутой.