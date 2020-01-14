В Витебске из окна общежития выпал и погиб студент

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Сообщение о гибели студента появилось в студенческом Телеграм-канале «Отчислено» 12 января. В нем писали, что второкурсник Витебского государственного медицинского университета около 4 часа утра выпал из окна общежития № 5 и погиб. Одни студенты говорят, что это суицид из-за девушки, и указывают на то, что он писал ей в 2 часа ночи, другие - что накануне компания выпивала, и парень выпал из окна из-за неосторожности.

Устанавливать истину придется следователям. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза и выясняются обстоятельства дела.