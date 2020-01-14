Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года

Подлинный экземпляр библии 1563 года можно увидеть в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

Оригинал Берестейской (или Радзивилловсской) Библии в сентябре 2019 подарил городу к 1000-летию Александр Лукашенко. Редкую книгу выкупили в частной коллекции меценаты, имя которых не раскрывается.

Впервые широкой публике фолиант показали только 14 января. Специально для Библии изготовили противоударную витрину с нужным для старинной книги микроклиматом.

Книга выставлена в Музее истории города на улице Леваневского и будет доступна только в течение трех месяцев. Так положено по инструкции комплектования и хранения музейных предметов. Фотографировать со вспышкой Библию запрещено.

Библия находится в противоударной витрине.Фото: Оксана БРОВАЧ

Библия была издана в 1563 году в типографии в Берестье, которую основал Николай Радзивилл Черный, староста города. Эта типография считается первой на землях современной Беларуси.

Библия была издана на польском языке, отпечатана красивым готическим шрифтом. Перевод делали с оригинальных текстов на греческом языке и иврите. Уникальная особенность этого фолианта - титульные листы с гравюрами для книг Ветхого и Нового завета. В книге есть предметный указатель, который в истории белорусского книгопечатания появился впервые.

Эта книга - библиографическая редкость. В мире осталось около 120 экземпляров, большинство сохранились фрагментарно. Подаренная Бресту Библия - самая полная.