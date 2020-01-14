2020-01-14T18:02:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года

Это единственное полное издание в Беларуси
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Подлинный экземпляр библии 1563 года можно увидеть в Бресте.Подлинный экземпляр библии 1563 года можно увидеть в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Оригинал Берестейской (или Радзивилловсской) Библии в сентябре 2019 подарил городу к 1000-летию Александр Лукашенко. Редкую книгу выкупили в частной коллекции меценаты, имя которых не раскрывается.

Впервые широкой публике фолиант показали только 14 января. Специально для Библии изготовили противоударную витрину с нужным для старинной книги микроклиматом.

Книга выставлена в Музее истории города на улице Леваневского и будет доступна только в течение трех месяцев. Так положено по инструкции комплектования и хранения музейных предметов. Фотографировать со вспышкой Библию запрещено.

Библия находится в противоударной витрине. Фото: Оксана БРОВАЧ

Библия находится в противоударной витрине.Фото: Оксана БРОВАЧ

Библия была издана в 1563 году в типографии в Берестье, которую основал Николай Радзивилл Черный, староста города. Эта типография считается первой на землях современной Беларуси.

Библия была издана на польском языке, отпечатана красивым готическим шрифтом. Перевод делали с оригинальных текстов на греческом языке и иврите. Уникальная особенность этого фолианта - титульные листы с гравюрами для книг Ветхого и Нового завета. В книге есть предметный указатель, который в истории белорусского книгопечатания появился впервые.

Эта книга - библиографическая редкость. В мире осталось около 120 экземпляров, большинство сохранились фрагментарно. Подаренная Бресту Библия - самая полная.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года
В Витебске из окна общежития выпал и погиб студент
Беларусь разослала коммерческие предложения по нефти "во все возможные страны"
В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома
У железной дороги под Пинском нашли более 200 боеприпасов. И это еще не все
Январь удивляет погодой: скоро Крещение, а морозов все нет!
«Простите, пошел не по той дороге»: 11 лет получил парень, который затолкал в багажник, похитил и избил битой бывшую девушку
Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»
Могилевчанин в квартире хранил травку в трехлитровой банке
22-летний водитель сбил пешехода и скрылся в агрогородке Ольшаны
В Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты
Беларусь принимает в страну все меньше беженцев
Кто сегодня выиграет 50 тысяч рублей и путевки на двоих в солнечный Египет?
Соболенко без Турсунова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла Су-Вэй Се
Брестчанин обгорел, пока жарил барбекю на даче
Страшная авария в Татарстане: Фура из Беларуси раздавила легковушку
Минчанин в одиночку пошел покорять Эльбрус, но сорвался на высоте почти 5 километров
Теперь продукты с Комаровки можно заказать на дом
На улице Плеханова водитель врезался в столб