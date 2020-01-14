Мининформ пустил в «сетку» телевещания в Беларуси еще два заграничных канала

Еще два зарубежных телеканала начнут транслировать программы в Беларуси. Фото: pixabay.com.

А недавно в телевизоры белорусов вернулся TNT International

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«Комсомолка» ранее уже сообщала, что международная версия популярного российского телеканала TNT, которую «заменил» украинский «Kvartal TV» c 14 января (Прим.: с 1 февраля для пользователей аналоговых телеканалов) вернулась на экраны.

В то же время в пресс-службе Министерства информации сообщили о «новичках» в белорусском телевещании. В страну приходят еще два зарубежных телеканала.

– Министерство информации Беларуси выдало разрешение на трансляцию двум зарубежным СМИ – телеканалам «Ginger» и «Телепутешествия HD», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Также уточнялось, что транслироваться в Беларуси названные выше каналы будут «без ремарок», то есть с полным сохранением формы и содержания. Оба вещателя содержат телепрограммы развлекательного и познавательного характера. «Ginger» вещает для детей и подростков, а передачи второго канала, как ясно из его названия, рассказывают о путешествиях в самые разные уголки планеты.

Оба канала получили разрешение на «работу» в Беларуси на 3 года.