В Гомеле мужчина «заминировал» больницу скорой помощи, в которой сам лежал
Во вторник, 14 января, в Гомеле правоохранители областного центра приняли вызов о предполагаемом взрыве.
– Неизвестный мужчина позвонил на номер «101» и сказал, что в хозчасти больницы скорой помощи готовится взрыв, – сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.
Сообщение о лжеминировании поступило в дежурную службу днем, около 14.50 часов. На место незамедлительно выехали экстренные службы, специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525, другие службы.
Ложное сообщение о минировании больницы поступило от пациента. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
В то же время милиция искала звонившего. Им оказался 58-летний пациент «эвакуированной» больницы. Мужчину задержали, дело направлено в СК для правовой оценки действий хулигана.
Как уточнили в УВД, саперы тщательно осмотрели помещения больницы и не нашли взрывных либо опасных устройств. В проверке участвовала немецкая овчарка, служебная собака по кличке Такер.
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