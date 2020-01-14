В Гомеле мужчина «заминировал» больницу скорой помощи, в которой сам лежал

Взрывчатку в гомельской больнице искала служебная овчарка по кличке Такер. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

На месте несколько часов работали экстренные службы, саперы, кинолог с собакой

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Во вторник, 14 января, в Гомеле правоохранители областного центра приняли вызов о предполагаемом взрыве.

– Неизвестный мужчина позвонил на номер «101» и сказал, что в хозчасти больницы скорой помощи готовится взрыв, – сообщили в пресс-службе УВД областного исполкома.

Сообщение о лжеминировании поступило в дежурную службу днем, около 14.50 часов. На место незамедлительно выехали экстренные службы, специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525, другие службы.

Ложное сообщение о минировании больницы поступило от пациента. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В то же время милиция искала звонившего. Им оказался 58-летний пациент «эвакуированной» больницы. Мужчину задержали, дело направлено в СК для правовой оценки действий хулигана.

Как уточнили в УВД, саперы тщательно осмотрели помещения больницы и не нашли взрывных либо опасных устройств. В проверке участвовала немецкая овчарка, служебная собака по кличке Такер.