«Деньги изымут»: минчанке из США прислали в посылке с одеждой и продуктами $1200

Пересылать деньги можно только в письмах с объявлением ценности и не такую крупную сумму

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Инцидент случился на днях в Минской региональной таможне. Проверяя посылку из Соединенных Штатов, сотрудники заметили подозрительную пачку печенья: измятая, открытая, заклеенная скотчем.

– В подозрительной упаковке внутри оказался сверток из фольги, в которую была завернута внушительная сумма наличности, – пояснили в ГТК.

Всего было обнаружено 12 купюр по сто долларов США. Десятикилограммовая посылка предназначалась для жительницы Минского района. Однако отправители нарушили установленные законом правила: иностранную валюту пересылать в почтовых отправлениях можно только в письмах с объявленной ценностью – но не больше чем 200 долларов. Иначе деньги подлежат изъятию.

Деньги, найденные в посылке, будут изъяты. Фото: ГТК.

– Запрещенная к пересылке валюта изъята. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело за контрабанду, – пояснили в комитете.

Единственное, на что стоит надеяться адресату это на то, что она сможет все-таки получить другие вещи из посылки: одежду, продукты, косметику, хозтовары.