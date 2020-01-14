«Деньги изымут»: минчанке из США прислали в посылке с одеждой и продуктами $1200
Инцидент случился на днях в Минской региональной таможне. Проверяя посылку из Соединенных Штатов, сотрудники заметили подозрительную пачку печенья: измятая, открытая, заклеенная скотчем.
– В подозрительной упаковке внутри оказался сверток из фольги, в которую была завернута внушительная сумма наличности, – пояснили в ГТК.
Всего было обнаружено 12 купюр по сто долларов США. Десятикилограммовая посылка предназначалась для жительницы Минского района. Однако отправители нарушили установленные законом правила: иностранную валюту пересылать в почтовых отправлениях можно только в письмах с объявленной ценностью – но не больше чем 200 долларов. Иначе деньги подлежат изъятию.
Деньги, найденные в посылке, будут изъяты. Фото: ГТК.
– Запрещенная к пересылке валюта изъята. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело за контрабанду, – пояснили в комитете.
Единственное, на что стоит надеяться адресату это на то, что она сможет все-таки получить другие вещи из посылки: одежду, продукты, косметику, хозтовары.
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