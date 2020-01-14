«Подснежники уже не зацветут»: Белорусы начали сажать морковь в грунт и собирают в лесу январские лисички

Зимние лисички годятся только для соцсетей - есть их боязно. Фото: lidanews.by.

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«Комсомолка» уже сообщала читателям о том, что в Белгидромете рассказали об аномально теплом декабре 2019 года и прогнозе на «остаток» зимы. Но прогнозы прогнозами, а реалии таковы, что деятельные белорусы в некоторых регионах уже «поглядывают» на огороды, а некоторые даже отправились в лес… за грибами!

Как сообщила читательница ресурса «Лідская газета», в Березовке на даче у женщины вовсю распускаются цветы.

– Такой теплой погоде только рада: утепляться не нужно, на отоплении – экономия. Не против, если уже всегда будет так! Единственное, если в феврале все-таки ударят морозы, все, конечно, пропадет. Подснежники весной уже точно не зацветут, да и луковицы других цветов погибнут, как и почки распускающихся деревьев. Хотя я уже и клубнику прополола и морковь посадила, в июне буду первый урожай собирать, – убеждена березовчанка Светлана Антухевич.

А вот лидчанка Марина Игнаткова рассказала, что к прелестям погоды в ее семье относятся с осторожностью.

– Мой брат Виталий отправился 12 января в Новогрудской районе на «тихую охоту» и, представьте, нашел порядочную горсть январских лисичек. На суп грибов точно хватило бы, но мы сфотографировали для соцсетей, а потом выбросили – побоялись употреблять в пищу, – пояснила женщина.

А вас природные явления радуют или беспокоят?