2020-01-14T20:20:17+03:00
Общество
КП Беларусь

«Подснежники уже не зацветут»: Белорусы начали сажать морковь в грунт и собирают в лесу январские лисички

В Беларуси люди воспользовались прелестями аномально теплой зимы
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Зимние лисички годятся только для соцсетей - есть их боязно. Фото: lidanews.by.Зимние лисички годятся только для соцсетей - есть их боязно. Фото: lidanews.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже сообщала читателям о том, что в Белгидромете рассказали об аномально теплом декабре 2019 года и прогнозе на «остаток» зимы. Но прогнозы прогнозами, а реалии таковы, что деятельные белорусы в некоторых регионах уже «поглядывают» на огороды, а некоторые даже отправились в лес… за грибами!

Как сообщила читательница ресурса «Лідская газета», в Березовке на даче у женщины вовсю распускаются цветы.

– Такой теплой погоде только рада: утепляться не нужно, на отоплении – экономия. Не против, если уже всегда будет так! Единственное, если в феврале все-таки ударят морозы, все, конечно, пропадет. Подснежники весной уже точно не зацветут, да и луковицы других цветов погибнут, как и почки распускающихся деревьев. Хотя я уже и клубнику прополола и морковь посадила, в июне буду первый урожай собирать, – убеждена березовчанка Светлана Антухевич.

А вот лидчанка Марина Игнаткова рассказала, что к прелестям погоды в ее семье относятся с осторожностью.

– Мой брат Виталий отправился 12 января в Новогрудской районе на «тихую охоту» и, представьте, нашел порядочную горсть январских лисичек. На суп грибов точно хватило бы, но мы сфотографировали для соцсетей, а потом выбросили – побоялись употреблять в пищу, – пояснила женщина.

А вас природные явления радуют или беспокоят?

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Плюс 5% к тарифам»: Белтелеком поднимает цены на услуги
МАЗ Сергея Вязовича на 9-м этапе «Дакара» финишировал вторым: «Сломали две рессоры, но, слава богу, не перевернулись через «морду»
В МЧС опубликовали видео с ДТП в Могилеве, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы
«Подснежники уже не зацветут»: Белорусы начали сажать морковь в грунт и собирают в лесу январские лисички
Стало известно, кто выиграл большие деньги и отдых в солнечном Египте!
«Деньги изымут»: минчанке из США прислали в посылке с одеждой и продуктами $1200
В Гомеле мужчина «заминировал» больницу скорой помощи, в которой сам лежал
Мининформ пустил в «сетку» телевещания в Беларуси еще два заграничных канала
Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года
В Витебске из окна общежития выпал и погиб студент
Беларусь разослала коммерческие предложения по нефти "во все возможные страны"
В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома
У железной дороги под Пинском нашли более 200 боеприпасов. И это еще не все
Январь удивляет погодой: скоро Крещение, а морозов все нет!
«Простите, пошел не по той дороге»: 11 лет получил парень, который затолкал в багажник, похитил и избил битой бывшую девушку
Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»
Могилевчанин в квартире хранил травку в трехлитровой банке
22-летний водитель сбил пешехода и скрылся в агрогородке Ольшаны
В Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты
Беларусь принимает в страну все меньше беженцев
Кто сегодня выиграет 50 тысяч рублей и путевки на двоих в солнечный Египет?
Соболенко без Турсунова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла Су-Вэй Се
Брестчанин обгорел, пока жарил барбекю на даче
Страшная авария в Татарстане: Фура из Беларуси раздавила легковушку
Минчанин в одиночку пошел покорять Эльбрус, но сорвался на высоте почти 5 километров
Теперь продукты с Комаровки можно заказать на дом
На улице Плеханова водитель врезался в столб