2020-01-14T21:02:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В МЧС опубликовали видео с ДТП в Могилеве, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы

Легковушки столкнулись в городской черте в ночное время [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Женщина, погибшая в аварии, не пропустила машину на главной дороге. Фото: МЧС.Женщина, погибшая в аварии, не пропустила машину на главной дороге. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в областном центре около полуночи в понедельник, 13 января. Об это проинформировала пресс-служба МВД в официальном Telegram.

Поздно вечером, примерно в 23.40 часов, в Могилеве на улице Габровской в аварию попали легковые «Рено» и «Опель».

– По предварительной информации 28-летняя могилевчанка на «Опеле», выезжая со второстепенной дороги не пропустила «Рено», ехавшее по «главной». Столкновения избежать не удалось, женщина-водитель и 32-летний пассажир Опеля, погибли на месте от полученных ран, – уточнили правоохранители.

Водителя «Рено», 37-летнего мужчину, из машины с помощью специального инструмента деблокировали спасатели. Он получил множество травм и был госпитализирован. В этой страшной аварии выжил также один из пассажиров «Опеля», его доставили в больницу.

В ГАИ уточняют, что на обеих легковушках установлены зимние шины, водители (предварительно) были трезвыми. Обстоятельства ДТП расследует СК, назначены экспертизы.

ДТП Могилев 13.01.2020.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Плюс 5% к тарифам»: Белтелеком поднимает цены на услуги
МАЗ Сергея Вязовича на 9-м этапе «Дакара» финишировал вторым: «Сломали две рессоры, но, слава богу, не перевернулись через «морду»
В МЧС опубликовали видео с ДТП в Могилеве, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы
«Подснежники уже не зацветут»: Белорусы начали сажать морковь в грунт и собирают в лесу январские лисички
Стало известно, кто выиграл большие деньги и отдых в солнечном Египте!
«Деньги изымут»: минчанке из США прислали в посылке с одеждой и продуктами $1200
В Гомеле мужчина «заминировал» больницу скорой помощи, в которой сам лежал
Мининформ пустил в «сетку» телевещания в Беларуси еще два заграничных канала
Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года
В Витебске из окна общежития выпал и погиб студент
Беларусь разослала коммерческие предложения по нефти "во все возможные страны"
В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома
У железной дороги под Пинском нашли более 200 боеприпасов. И это еще не все
Январь удивляет погодой: скоро Крещение, а морозов все нет!
«Простите, пошел не по той дороге»: 11 лет получил парень, который затолкал в багажник, похитил и избил битой бывшую девушку
Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»
Могилевчанин в квартире хранил травку в трехлитровой банке
22-летний водитель сбил пешехода и скрылся в агрогородке Ольшаны
В Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты
Беларусь принимает в страну все меньше беженцев
Кто сегодня выиграет 50 тысяч рублей и путевки на двоих в солнечный Египет?
Соболенко без Турсунова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла Су-Вэй Се
Брестчанин обгорел, пока жарил барбекю на даче
Страшная авария в Татарстане: Фура из Беларуси раздавила легковушку
Минчанин в одиночку пошел покорять Эльбрус, но сорвался на высоте почти 5 километров
Теперь продукты с Комаровки можно заказать на дом
На улице Плеханова водитель врезался в столб