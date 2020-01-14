В МЧС опубликовали видео с ДТП в Могилеве, в котором погибли два человека, еще двое госпитализированы

Женщина, погибшая в аварии, не пропустила машину на главной дороге. Фото: МЧС.

Легковушки столкнулись в городской черте в ночное время [видео]

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в областном центре около полуночи в понедельник, 13 января. Об это проинформировала пресс-служба МВД в официальном Telegram.

Поздно вечером, примерно в 23.40 часов, в Могилеве на улице Габровской в аварию попали легковые «Рено» и «Опель».

– По предварительной информации 28-летняя могилевчанка на «Опеле», выезжая со второстепенной дороги не пропустила «Рено», ехавшее по «главной». Столкновения избежать не удалось, женщина-водитель и 32-летний пассажир Опеля, погибли на месте от полученных ран, – уточнили правоохранители.

Водителя «Рено», 37-летнего мужчину, из машины с помощью специального инструмента деблокировали спасатели. Он получил множество травм и был госпитализирован. В этой страшной аварии выжил также один из пассажиров «Опеля», его доставили в больницу.

В ГАИ уточняют, что на обеих легковушках установлены зимние шины, водители (предварительно) были трезвыми. Обстоятельства ДТП расследует СК, назначены экспертизы.