2020-01-14T21:20:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

МАЗ Сергея Вязовича на 9-м этапе «Дакара» финишировал вторым: «Сломали две рессоры, но, слава богу, не перевернулись через «морду»

Все наши три экипажа продолжают бороться на ралли «Дакар», которое в этом году впервые проходит в Саудовской Аравии
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Часть пути машины прошли по песчаным каменистым дюнам. Фото: dakar.com.Часть пути машины прошли по песчаным каменистым дюнам. Фото: dakar.com.
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На 9-м (всего 12) этапе экипаж Сергея Вязовича прошел спецучасток в 410 км со вторым временем, уступив 3 мин 19 сек российскому экипажу КАМАЗа во главе с лидером генеральной классификации Андреем Каргиновым.

Алексей Вишневский финишировал в 11 минутах от лидера на 7-м месте, а Александр Василевский закончил гонку 11-м в 14 минутах.

Сергей Вязович продолжает сохранять третье место в общем зачете, Вишневский – 8-й, Василевский – 11-й.

- Неплохой этап, неплохой день, - сказал после финиша пресс-службе команды Сергей Вязович. - Только неудачной была стартовая позиция: чуть в глубине, вперемешку с джипами. Стартовка была через 30 секунд. На первой части пришлось попотеть, пока выбирались из пыли. Подержал нас Лопрайс (чешский гонщик. Ред.), подержал один джип, но они быстро ехали, поэтому нам их трудновато было объехать. На второй части началось все так, что уже даже засыпать начали: ровная, идеально гладкая дорога, скорость 140 километров. Местами я даже включал круиз-контроль, чтобы педаль газа не держать, а то уже нога устала. Но в конце, километров за 50 до финиша начались небольшие дюнки - песчаные холмики вперемешку с заметёнными в них камнями. У нас был один очень опасный момент. Мы наехали на две волны. Очень неудачно сработала задняя подвеска, очень высоко её подбило. Машина встала практически вертикально на переднюю ось, передними кронштейнами мы ударились в камни. Сломали при этом две рессоры. Но, слава богу, не перевернулись через „морду“. До этого пары градусов было. Это самый опасный момент в гонке. Хотя ничего такого по темпу мы не делали. Но если так отрабатывает подвеска, то будем вносить изменения в настройки.

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