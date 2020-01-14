2020-01-14T21:38:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Плюс 5% к тарифам»: Белтелеком поднимает цены на услуги

В компании сообщили о внесении изменений в тарифные планы
Надежда БУТОВИЧ
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Оплата услуг подорожает незначительно.Оплата услуг подорожает незначительно.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Уже с 25 января 2020 года подорожают некоторые тарифы услуг «Белтелекома». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба компании.

Так запланировано повысить стоимость отдельных услуг электросвязи.

– Удорожание в среднем будет соответствовать 5 процентам от актуальной стоимости тарифа. Новую цену каждой услуги можно будет узнать в информационном центре или на сайте РУП, – пояснили в пресс-службе.

В качестве примера привели самый популярный у белорусов пакет «Белтелекома» – «Ясна 100» (Прим.: телефония, телевидение, интернет). Абонентам придется платить больше на 33 копейки в расчете на одну услугу.

Как уточнили в компании, подорожание обусловлено запланированным на 2020 годов ростом потребцен, а также чтобы поддержать окупаемость услуг электросвязи на уровне прошлого года.

При этом тарифы на местную и междугороднюю телефонию, стоимость доступа в линейно-кабельных сооружениях, предоставление доступа к международным сетям передачи данных (Прим.: среди которых доступ к интернету для операторов электросвязи, хостинг, видеоконтроль и другие) не подорожают.

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«Плюс 5% к тарифам»: Белтелеком поднимает цены на услуги
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