«Плюс 5% к тарифам»: Белтелеком поднимает цены на услуги
Уже с 25 января 2020 года подорожают некоторые тарифы услуг «Белтелекома». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба компании.
Так запланировано повысить стоимость отдельных услуг электросвязи.
– Удорожание в среднем будет соответствовать 5 процентам от актуальной стоимости тарифа. Новую цену каждой услуги можно будет узнать в информационном центре или на сайте РУП, – пояснили в пресс-службе.
В качестве примера привели самый популярный у белорусов пакет «Белтелекома» – «Ясна 100» (Прим.: телефония, телевидение, интернет). Абонентам придется платить больше на 33 копейки в расчете на одну услугу.
Как уточнили в компании, подорожание обусловлено запланированным на 2020 годов ростом потребцен, а также чтобы поддержать окупаемость услуг электросвязи на уровне прошлого года.
При этом тарифы на местную и междугороднюю телефонию, стоимость доступа в линейно-кабельных сооружениях, предоставление доступа к международным сетям передачи данных (Прим.: среди которых доступ к интернету для операторов электросвязи, хостинг, видеоконтроль и другие) не подорожают.
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