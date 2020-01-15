2020-01-15T09:08:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Пинском нашли более 260 боеприпасов

Поисковые работы продолжаются
Ирина ВЕТРОВА
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Снаряды, мины и гранаты были найдены возле железной дороги.Снаряды, мины и гранаты были найдены возле железной дороги.
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Предмет, похожий на снаряд, рабочий заметил при расчистке зарослей у железнодорожной насыпи возле агрогородка Парохонск Пинского района Брестской области.

Прибыли саперы. Они извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщает mvd.gov.by, они предположили, что рядом могут быть и другие боеприпасы, поэтому с помощью металлоискателей стали изучать территорию.

И не напрасно: было найдено 49 артиллерийских снарядов, 35 минометных мин калибром, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Все это специалисты уничтожили на подрывной площадке.

На другой день было найдено еще более 165 боеприпасов.

Поисковые работы продолжаются.

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