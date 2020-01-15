Польша не сможет поставлять в Беларусь нефть по "Дружбе"

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Беларусь продолжает искать альтернативные источники поставок нефти. Напомним, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявлял о том, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

Как стало известно, инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу польского оператора "Дружбы" компанию PERN.

По информации компании PERN, техническая инфраструктура трубопровода "Дружба" делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ.

В компании не прокомментировали, ведутся ли с Беларусью переговоры о поставках нефти, так как эта информация является коммерческой тайной.

Сейчас Беларусь покупает только российскую нефть. Александр Лукашенко в конце декабря заявлял, что при отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по нефтепроводу "Дружба".