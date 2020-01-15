В Брестской области заметили перелетных птиц

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В этом году из-за необычайно теплой зимы в Брестской области уже в середине января можно увидеть перелетных птиц, сообщает belta.by.

Так, 11 и 12 января над Брестом пролетали стаи белолобых гусей, которых обычно можно увидеть только в марте. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктор Демянчик.

Также специалисты заметили серых журавлей, которые в последние годы все чаще вместо юга зимуют в Западной Европе. Заглядывают они и в Беларусь. Здесь птицы могут найти себе корм на кукурузных и рапсовых полях. Если придут морозы, им придется сложнее, но возвращаться на зимовку они уже не будут.

А еще в Брест прилетели первые пары сокола-пустельги. Они вернулись в свои гнезда и даже начали токовать.

Любопытно, что грачи, которые раньше прилетали зимовать в Брест, впервые за два десятилетия в городе не появились. Замечены только немногочисленные оседлые птицы.

Теплая дождливая зима оказалась непростым испытанием для многих животных. Например, несладко приходится летучим мышам. Из-за дождей многие места их зимовки оказались подтопленными, и они вынуждены искать новые. Ослабленные рукокрылые нередко травмируются и гибнут.