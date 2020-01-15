Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

Беларусь рассматривает все возможные страны в качестве источников поставок нефти. Фото: Сергей ГАПОН

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Представители "Белнефтехим" отправятся в Казахстан для обсуждения поставок нефти, сообщает ria.ru.

- Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства, - прокомментировал глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев. Он пообещал рассмотреть предложение белорусской стороны.

Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана, и что переговоры состоятся до 20 января. Он отметил:

- Если кто-либо <...> изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна.

Напомним, Беларусь продолжает искать альтернативные источники поставок нефти. Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой уже говорил, что рассматриваются все возможные страны: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.

На данный момент известно, что Польша не сможет поставлять в Беларусь нефть по «Дружбе».