ГАИ назвала самые аварийные и безопасные дни на дорогах Минска

Быть внимательным на дороге нужно в любой день. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В ГАИ ГУВД Мингорисполкома подвели итоги минувшего 2019 года на дорогах столицы, сообщает minsknews.by. Как выяснилось, самым аварийно-опасным днем недели стал четверг.

В прошлом году в эти дни недели в Минске случилось 102 ДТП, в результате которых погибли 7 человек и получили травмы 111.

На втором месте оказалась пятница - в эти дни было 95 ДТП с 6 погибшими и 102 ранеными, а на третьем - понедельник (91 ДТП с 6 погибшими и 97 ранеными).

Меньше всего аварий случалось по воскресеньям - в этот день в Минске было 57 ДТП за год с 3 погибшими и 61 травмированным. Это почти в два раза меньше по сравнению с четвергом.

В ГАИ также рассказали о самом небезопасном времени суток - это период с 18 до 21 часа. Также советуют быть особенно осторожными на дорогах с 15 до 18 часов. А меньше всего аварий случалось с 3 до 6 часов.