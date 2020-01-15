2020-01-15T12:19:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

На «Дружбе» начали ремонт с частичной остановкой перекачки нефти

Об этом белорусский оператор уведомил российскую компанию «Транснефть»
Павел МИЦКЕВИЧ
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На «Дружбе» начали ремонтНа «Дружбе» начали ремонтФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Государственное предприятие «Гомельтранснефть Дружба» 14 января начало ремонт участков магистрального нефтепровода «Мозырь - Брест-3».

- Оба участка расположены на выкиде насосной станции около Мозыря в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов. Это несет большие экологические риски деятельности предприятия, - рассказали в «Гомельтранснефть Дружба».

Речь идет о наиболее опасных участках, на которых по результатам внутритрубной диагностики выявили значительное скопление дефектов. На протяжении прошлого года на предприятии обследовали 1,3 тыс. км линейной части нефтепровода. Компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис», которая проводила диагностику, в своем отчете рекомендовала устранить дефекты. Поэтому в «Гомельтранснефть Дружба» разработали план-график ремонтов, которые будут проводиться ежемесячно.

И вот, первый ремонт уже начался - он продлится до 17 января. Специалисты заменят секции общей протяженностью 40 метров.

- Работы влекут ограничение технических возможностей трубопровода на участке Мозырь - Брест, о чем белорусский оператор уведомил компанию «Транснефть», - отметили на предприятии. - Проведение работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти.

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