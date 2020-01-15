Теленок с хозяином провалились в болото. На помощь примчались спасатели

Спасатели приехали вовремя. Они вытащили из болота и мужчину, и теленка. Фото: grodno.mchs.gov.by

Мужчина пытался помочь животному, но вместо этого сам чуть не утонул

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ЧП случилось днем 14 января. В МЧС позвонил мужчина, который рассказал о том, что возле фермы в деревне Гончары теленок увяз в заболоченной низине. Об этом сообщает grodno.mchs.gov.by.

Оказалось, что 55-летний мужчина следил за пасущимся скотом. Когда он увидел, что животное попало в беду, он позвонил спасателям и самостоятельно попытался спасти теленка. Однако не только не смог ему помочь, но и сам чуть не утонул, оказавшись по грудь в болоте.

Работники МЧС приехали вовремя. Они спасли и мужчину, и теленка: за несколько минут при помощи спасательных средств они смогли вытащить их из трясины.