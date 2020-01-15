2020-01-15T13:27:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добруше замдиректора лицея выпал из окна

Мужчина выпал с 4-го этажа, но остался жив - он в реанимации
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Добруше замдиректора лицея выпал из окна. Фото: dgppl.byВ Добруше замдиректора лицея выпал из окна. Фото: dgppl.by
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Заместитель директора Добрушского государственного профессионального политехнического лицея по учебно-производственной работе утром во вторник выпал из окна четвертого этажа учебного заведения. Мужчина остался жив, его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В администрации лицея пока не говорят о подробностях, не известна и причина инцидента. Предполагается, что произошел несчастный случай. Проверку по факту происшествия проводят сотрудники местного РОВД.

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